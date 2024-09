Plusieurs fédérations sectorielles appellent le futur gouvernement flamand à l'action

La fédération des indépendants flamands Unizo s'est dite satisfaite samedi de l'accord de coalition conclu par la N-VA, Vooruit et le CD&V en Flandre. Agoria, la fédération du secteur technologique, salue également l'accord et appelle les politiques à "des réformes et des investissements".

"C'est bien qu'il y ait finalement une fumée blanche après 111 jours. Nous allons maintenant analyser l'accord, du point de vue des politiques favorables aux entreprises, et nous attendons un accord de coalition qui soutient et stimule l'entreprenariat", souligne le directeur d'Unizo, Danny Van Assche.

Agoria souhaite que le gouvernement s'engage en faveur de la recherche et du développement et qu'il attire et retienne les talents qualifiés grâce à une coopération encore plus étroite entre les entreprises et le monde de l'éducation.