Pour l'informateur Bart De Wever, une seule formule de coalition est possible à court terme pour le gouvernement fédéral

Les élections du 9 juin ont livré des résultats plus clairs qu'attendus et ouvert des possibilités qui ont suscité "une sorte d'optimisme général", selon le président de la N-VA.

"Je crains que nous devions attendre jusqu'en octobre et que nous ayons mangé la dinde de Noël avant qu'il y ait une formation. Et je n'ai pas encore dit en quelle année", a-t-il ironisé.

À l'été 2020, le dirigeant nationaliste flamand a eu des discussions avec son homologue du PS, Paul Magnette, au cours desquelles les contours d'une réforme institutionnelle ont été esquissés mais jamais approfondis après un tir de barrage des libéraux et des écologistes.

L'un des scénarios évoqués pour l'après-9 juin était la reprise de cette discussion, vue comme la seule possibilité de donner au pays une majorité. Mais la victoire du MR et des Engagés a changé la donne et permis un rapprochement des points de vue socio-économiques entre les partis pressentis pour former une coalition au nord et au sud du pays.

"Cela sera plus difficile de progresser sur le plan institutionnel et plus facile sur le plan socio-économique", a prédit M. De Wever.