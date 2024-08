Pourquoi le Roi a-t-il choisi Maxime Prévot comme médiateur? "Un pas en arrière pour deux pas en avant"

Maxime Prévot, s'installe dans le siège de médiateur. Le président des Engagés a été chargé d'une mission par le Roi pour tenter de débloquer la situation et remettre sur les rails les discussions en vue de former un gouvernement fédéral. Il n'a pas beaucoup de temps, car le souverain l'attend le lundi 2 septembre pour rendre un rapport.

Mais pourquoi le Roi a-t-il choisi Maxime Prévot ? Pour Min Reuchamps, politologue à l'UCLouvain, il y a du sens à choisir un plus petit parti : "Après avoir pris un formateur néerlandophone et du plus grand parti, il est parfois utile d'aller vers les plus petits partis, et de l'autre côté de la frontière linguistique, de changer de personnalité", justifie-t-il.