ROULERS: Le CD&V opte pour une coalition avec les socialistes et les libéraux

Le parti CD&V du bourgmestre de Roulers Kris Declercq entre en coalition avec Vooruit et le parti libéral Lokaal, a confirmé le maïeur lundi soir à la presse.

La coalition actuelle est ainsi reconduite et le parti d'extrême-droite Vlaams Belang, second parti après les élections communales, reste donc dans l'opposition.

Le CD&V demeure le premier parti de cette commune de Flandre-Occidentale avec 38,9 % des voix. Le parti nationaliste et xénophobe Vlaams Belang d'Immanuel De Reuse a obtenu 24,6% des suffrages, et restera sur les bancs de l'opposition puisque les chrétiens-démocrates ont opté pour une coalition avec les socialistes et libéraux.