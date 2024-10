Sambreville: la liste Ensemble tend la main au PS de Jean-Charles Luperto

"Sachant comment le PTB a fait campagne contre le bourgmestre sortant en pointant son inculpation pour outrage public aux moeurs, une union avec le PS me semble improbable", a commenté Olivier Bordon. "De notre côté, nous estimons avoir mené une campagne constructive en jouant le ballon et non l'homme. Nous aimerions donc maintenant pouvoir rencontrer le PS et discuter posément."

"Les électeurs ont accordé 26 sièges sur 29 à nos listes. On doit pouvoir entendre et respecter leur choix. Certes, nous avons des projets différents mais il y a aussi des convergences. Nous devrions donc pouvoir travailler main dans main, avec une vision plus participative pour Sambreville", a-t-il ajouté.