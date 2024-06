Sammy Mahdi, président du CD&V, est-il prêt à discuter avec la N-VA et Vooruit en Flandre?

Interrogé par l'équipe de RTL info à la sortie de son entretien au Palais, Sammy Mahdi, le président du CD&V a commenté l'actualité politique et les alliances annoncées. "Je pense que l'électeur a été très clair dans ses décisions dimanche, et donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer de former un gouvernement le plus vite possible."

Visiblement satisfait pour son parti frère, le MR, Sammy Mahdi a souligné avoir "un petit peu que ça allait se passer.". "Je suis très content de voir que, du côté francophone, ça avance très très vite. En Flandre, on a toujours eu la tradition d'être les premiers. On voit que les francophones essayent de nous dépasser. Et c'est une bonne chose pour la Wallonie et pour la Belgique que le gouvernement wallon se forme."