"On savait et on ne pouvait pas entrer": vers des visites domiciliaires afin d'expulser des migrants?

Sur les ondes de bel RTL, la ministre à l'Asile et à la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a expliqué les mesures qu'elle souhaite mettre en place pour réduire le nombre de migrants en Belgique et ainsi réaliser des économies de plus de 1,4 milliard d'euros. "Nous avons accueilli 40 000 personnes l'année dernière, alors que près de la moitié avaient déjà introduit une demande d'asile dans un autre pays. Cela nous coûte un milliard d'euros par an", a déclaré Anneleen Van Bossuyt au micro de Christophe Deborsu.

Le contrôle des appareils numériques

Pour une migration "contrôlée et plus humaine", la ministre nationaliste propose plusieurs mesures. Par exemple, elle souhaite confisquer et examiner les appareils numériques des personnes migrantes. "Cela se fait déjà dans les pays voisins. Les téléphones contiennent beaucoup d'informations : l'identité de la personne, son parcours... C'est pourquoi nous devons pouvoir analyser ces données", précise-t-elle. Toutefois, un arrêté royal serait nécessaire pour encadrer cette mesure afin "de ne pas enfreindre la réglementation européenne sur la protection du droit à la vie privée". Si une personne refuse de s'y soumettre, cela pourrait affecter sa demande d'asile.