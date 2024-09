S'il ne devait y avoir qu'une seule mesure à mettre en place par le gouvernement pour les indépendants: la réponse du patron du l'UCM

Il a ensuite expliqué pourquoi cette mesure était essentielle pour les indépendants. "Parce qu'aujourd'hui, c'est la jungle à tous les niveaux de pouvoir, et nous souhaitons véritablement pouvoir prendre des bonnes décisions, et si on prend des mauvaises décisions dans nos entreprises, on l'assumera. Mais on veut avoir tous les éléments en main, et une administration qui est partenaire", a poursuivi Pierre-Frédéric Nyst.

"En Belgique, on contrôle, on contrôle, on contrôle..."

Cela signifie-il que l'administration n'est pas asez efficace ? "Elle n'est pas assez efficace, et pas assez partenaire de nos entreprises", a-t-il répondu.

"Elle va contre les entreprises ?", lui a ensuite demandé Martin Buxant. "Parfois oui, a estimé le patron de l'UCM. On a des fonctionnaires qui sont investis de mission de contrôle. En Belgique, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle... Si on commençait par inverser le problème, et dire : on va faire confiance aux entreprises, on doit redresser le pays, on doit redresser la Wallonie, c'est important, les entreprises et les PME que nous représentons seront aux premières lignes, il est fondamental de les aider et d'être partenaire, ça, c'est vraiment notre message. Très clairement, on l'a dit, on a donné des clés de lecture sur la simplification administrative, et maintenant, nous donnons des exemples concrets, notamment dans les permis de bâtir, il faut que ça aille très vite."