Simon Harris confirmé au poste de Premier ministre par le Parlement irlandais

Simon Harris a été confirmé mardi au poste de Premier ministre par le Parlement irlandais, devenant, à 37 ans, le plus jeune chef de gouvernement de l'Histoire de ce pays.

"Je veux apporter de nouvelles idées, une nouvelle énergie et j'espère une nouvelle empathie à la vie publique", a-t-il affirmé après le vote des députés.

Il a aussitôt promis de s'attaquer à la grave crise du logement frappant le pays mais aussi de se rendre cette semaine à Bruxelles pour confirmer la position de l'Irlande, l'un des pays les plus propalestiniens dans l'UE depuis la guerre déclenchée à Gaza par l'attaque sanglante du mouvement inslamiste Hamas le 7 octobre sur le sol israélien.

"Des enfants, des femmes et des hommes innocents sont affamés et massacrés", a-t-il martelé. "Nous n'avons pas gardé le silence face aux actes terroristes impardonnables du Hamas le 7 octobre et nous ne pouvons pas garder le silence sur la réaction disproportionnée du gouvernement israélien".