Subventions culturelles: la FWB dépense 103 euros en moyenne par an et par habitant

La Fédération Wallonie-Bruxelles dépense en moyenne 103 euros par an et par habitant en subventions aux opérateurs culturels, avec toutefois d'importantes disparités selon les provinces, ressort-il mardi du rapport annuel de l'administration générale de la Culture.

En raison de la présence dans la capitale de grandes institutions culturelles francophones mais aussi du fait que plusieurs grands bénéficiaires y ont leur siège social, c'est Bruxelles qui concentre statistiquement le plus de subventions, avec une moyenne de 188 euros par an et par habitant, selon le Focus Culture 2023.

La Wallonie ne capte en moyenne que 76 euros par an et par habitant, avec ici aussi des différences selon les provinces (100 euros en province de Namur mais 53 euros en province de Luxembourg).