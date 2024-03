Suspicion d'amiante à l'Athénée Royal Charles Rogier: les cours vont reprendre lundi

Les dernières analyses, comprenant frottis et mesures d'air, réalisées pendant les congés se sont en effet révélées négatives et permettent une reprise normale des cours ce lundi 11 mars dans l'ensemble des classes, explique le Pouvoir Organisateur.

À la suite de ces premiers résultats, un nettoyage complet a donc été effectué par une société spécialisée le vendredi 1er mars "pour être certain que toutes les précautions étaient prises", embraie le PO.

De nouveaux frottis et mesures d'air ont ensuite été réalisés, entre le 1 et le 4 mars. Ces relevés se sont tous révélés négatifs, ce qui assure une reprise normale de l'établissement dès la fin des congés de détente. "Il s'agit d'une excellente nouvelle, la sécurité de nos élèves et des membres de notre personnel est une priorité", conclut la porte-parole.