Syndicats et employeurs réclament plus d'autonomie stratégique pour l'industrie

Les syndicats et les employeurs du nord du pays appellent les négociateurs pour la formation du gouvernement flamand à élaborer une stratégie industrielle qui mette l'accent sur une base de production plus autonome, afin de réduire la dépendance industrielle de la Flandre à d'autres parties du monde.

Cet avis est celui du Conseil socio-économique de Flandre (SERV), organe de concertation entre organisations patronales et syndicales. Il confirme le constat selon lequel les tensions géopolitiques et le protectionnisme croissant rendent plus nécessaire encore le développement d'une base de production propre à l'Europe, et donc aussi à la Flandre, selon le SERV. "Le but est de devenir moins dépendant d'autres parties du monde pour, par exemple, l'alimentation ou les produits et composantes stratégiques."

Pour ce faire, il importe selon eux d'investir encore dans l'innovation et la formation, ainsi que de recourir davantage aux programmes et aux instruments de l'Union européenne. Les interlocuteurs sociaux appellent également à des investissements publics réfléchis dans les infrastructures, à une réduction des charges administratives et à des procédures pragmatiques assorties de sécurité juridique.