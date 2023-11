Temps plus frais et venteux avec des averses pouvant adopter un caractère hivernal

Le temps sera de plus en plus frais et venteux avec des averses depuis le nord et le nord-est, pouvant adopter un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures diminueront au fil des heures pour osciller entre 2 et 8 degrés l'après-midi, fait part l'Institut royal météorologique (IRM) à l'aube vendredi.