Tom Van Grieken appelle Bart De Wever à former un gouvernement flamand

Le parti d'extrême-droite était en tête des sondages ces derniers mois, voire années. Dans son discours adressé aux militants, Tom Van Grieken a affirmé que son parti est celui qui a le plus progressé dans trois des cinq provinces flamandes. "Mais je veux être honnête : Nous avions l'ambition de devenir le plus grand parti de toute la Flandre. Nous n'y sommes pas parvenus."

Le président du parti a également félicité Bart De Wever. Il a immédiatement souligné que la Flandre "avait voté encore plus flamand et plus à droite que cinq ans plus tôt". Tom Van Grieken estime qu'une "majorité V" était possible dans le parlement flamand. "J'appelle donc explicitement à ne pas passer à côté de cette chance historique. La Flandre a parlé très clairement. Les flamands veulent une politique plus flamande et plus à droite."