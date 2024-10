Tom Van Grieken voit une "quatrième victoire électorale de suite" pour son Vlaams Belang

Le Vlaams Belang avance effectivement dans de nombreuses entités, selon les résultats rendus publics, mais ne serait le plus grand que dans deux communes: Denderleeuw et Ninove, en Flandre orientale. Deux communes où les résultats sont cependant encore partiels.

"On dirait bien que notre Guy D'haeseleer va devenir le premier bourgmestre Vlaams Belang de Flandre", a lancé Tom Van Grieken, en fin d'après-midi. Le président pense également qu'il serait logique que le parti d'extrême-droite monte dans des majorités ailleurs. "On a obtenu de magnifiques résultats dans toute la Flandre". "Dans chaque commune, on va se montrer constructif, pour proposer une autre gestion aux Flamands. Nous allons tendre la main à tous les partis qui veulent débuter une politique plus à droite et plus flamande", ajoute-t-il.

Lui-même tête de liste à Schoten, où le VB a fait un très bon score (31,8%, +11,1%) mais est resté derrière la N-VA (37,7%, -6,1%), Tom Van Grieken a également "tendu la main" dans sa commune au bourgmestre Maarten De Veuster. "Il est évident que l'on offre ensemble la politique que les habitants souhaitent", affirme-t-il. Schoten est actuellement dirigée par une coalition N-VA - Open Vld.