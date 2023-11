Trois associations remportent le Prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2023

Les associations Infirmiers de rue, Icar Wallonie et t'Hope ont remporté, mardi, le Prix fédéral de lutte contre la pauvreté pour le travail qu'elles réalisent en faveur de l'accès aux soins de santé. La ministre de l'Intégration sociale et de Lutte contre la pauvreté, Karine Lalieux, leur a remis un chèque de 10.000 euros, un trophée et un bouquet de fleurs, au théâtre du Vaudeville à Bruxelles.

Chaque année, "le gouvernement fédéral met en lumière un certain nombre d'organisations, qui méritent une reconnaissance en raison de leur approche de la lutte contre la pauvreté". Lors de cette 15e édition, les projets facilitant l'accès aux soins de santé et mettant, donc, en œuvre "des actions qui s'appuient explicitement et réellement sur des initiatives préventives et curatives" ont été mis à l'honneur. L'année dernière, c'étaient les projets favorisant l'inclusion numérique.

"C'est la 4e fois que j'ai l'honneur de remettre ce prix en tant que ministre", s'est réjouie Karine Lalieux. "En Belgique, les personnes en situation de précarité rencontrent trop souvent des difficultés d'accès aux soins de santé. Cela entraîne des conséquences directes sur leur état général, d'autant plus chez les groupes particulièrement vulnérables et requérant une attention et des soins de santé appropriés", a-t-elle souligné.