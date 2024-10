TUBIZE: La majorité sortante s'écrase, le MR et Les Engagés au coude-à-coude

En revanche, la majorité sortante, PS et Ecolo réuni sous la liste Ensemble, dans laquelle on retrouve un certain Walter Baseggio, ancien joueur de football d'Anderlecht, arrive en quatrième position, avec 15,7% (5 sièges, contre 10 en 2018).

La liste Réveil Citoyen devant la liste Ensemble avec 17,5% des voix, mais perd 4 sièges pour en compter désormais 5.

La liste "#1480 en mieux" obtient 11,5%, et le PTB 8,7%, avec respectivement 3 et 2 sièges.

On retrouve aussi Pirate (1,1%), Tubize Autrement (1,1%) et LL (0,9%). Ces trois listes n'obtiennent pas de siège.