TURNHOUT: Vooruit noue une coalition avec le cartel N-VA-CD&V, Hannes Anaf bourgmestre

Vooruit a noué une coalition avec le cartel composé de la N-VA et du CD&V à Turnhout, a-t-on appris lundi. Premier sur la liste et champion des voix de préférence, le socialiste Hannes Anaf sera bourgmestre.

Vooruit et Hannes Anaf étaient les grands gagnants des élections du 13 octobre à Turnhout. Les socialistes ont plus que doublé le nombre de leurs sièges, passant de cinq à 12. Ils sont ressortis premier parti devant le Vlaams Belang (11 sièges, extrême-droite). Le cartel composé de la N-VA et du CD&V a dû se contenter de huit sièges, contre 12 au cours de la précédente mandature.

Aucun parti ne souhaitant gouverner avec l'extrême-droite, Vooruit, N-VA et CD&V étaient en quelque sorte condamnés à former ensemble une coalition, d'autant plus qu'ils siégeaient déjà ensemble dans la majorité sortante. Après une semaine de discussions, un accord a été conclu. Vooruit prend le maïorat ainsi que trois échevinats. La liste N-VA-CD&V obtient quatre postes d'échevins. Auparavant dans la majorité, Groen passe dans l'opposition.