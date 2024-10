UCCLE : La Liste du Bourgmestre Boris Dilliès largement en tête

Ecolo-Groen, qui siégeait dans la majorité sortante, arrive en deuxième place et obtient 21,6%, en recul de 5,2 points (10 sièges, -3). Derrière, le PS est en progression (13,5%, +5,8 points) et remporte 6 sièges (+3). Les Engagés pointent à 11,2% (4 sièges) et la liste Uccle en Avant de l'ex-MR Marc Cools obtient 10,4% des voix (4 sièges).

Interrogé dimanche soir, le bourgmestre sortant Boris Dilliès a annoncé qu'il entamerait des discussions lundi avec plusieurs partenaires potentiels de majorité: Ecolo-Groen, le PS, et Les Engagés. Les jeux ne sont actuellement pas faits sur celui ou ceux qui feront partie de la majorité, a-t-il ajouté.