Un Conseil consultatif des Aînés obligatoire dans chaque commune, plaide le PS wallon

Ces conseils représentent un outil précieux pour améliorer le lien entre les élus et les citoyens. Ils permettent d'appréhender les réalités et les besoins spécifiques des aînés, tout en favorisant un dialogue constructif, souligne le parti dans un communiqué.

"La création obligatoire de ces Conseils dans toutes les communes renforcera le dialogue et la confiance entre citoyens et élus, tout en répondant aux attentes des aînés de manière concrète et adaptée" alors que les plus de 65 ans représentent 20% de la population wallonne, conclut-il.