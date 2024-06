Un groupe de recherche de la VUB met au point des interfaces cerveau-machine non-invasives

Le groupe de recherche BruBotics de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a développé des interfaces cerveau-machine (ICM) non invasives pour des applications quotidiennes, comme la commande d'un bras robotisé, indique la VUB dans un communiqué mardi. Un projet mené en collaboration avec l'unité de recherche en physiologie humaine et physiothérapie sportive MFYS de la VUB et le laboratoire ETIS de l'Université Paris-Cergy, dans le cadre du réseau de coconstruction de l'université européenne de demain EUTOPIA.