"Un homme de 32 ans a le destin du pays entre les mains": l'Arizona rentre dans sa dernière semaine de négociations

L'espoir d'une avancée décisive dimanche sur ce volet, le plus sensible de la formation du gouvernement fédéral, a été douché samedi matin par Vooruit. Les socialistes flamands ont réuni leur bureau : des inquiétudes se font entendre au sein du parti sur le contenu de la note socio-économique, largement éventé dans la presse, notamment sur la question de l'indexation des salaires et la "modestie" de la contribution attendue des grands patrimoines.

D'après Martin Buxant, spécialiste politique de RTL info : "Tout le week-end, on a vu et entendu des responsables socialistes flamands répéter que ce que De Wever leur donnait à manger était trop à droite, que ce n’était pas possible d’accepter cela." Il ajoute : "Soit, ils le pensent vraiment et l’Arizona ne se fera pas. Soit, c’est une dramatisation de dernière minute pour montrer au peuple de gauche qu’ils ont fait de la résistance contre la droite. C’est un garçon de 32 ans qui a le sort du pays entre ses mains, il s’appelle Connor Rousseau, il préside Vooruit, et franchement, jusqu’ici, il n’inspire pas confiance."

S'ils n'y arrivent pas, c'est que ça ne doit pas se faire

La note socio-économique contient les réformes structurelles que l'Arizona compte mener en matière de fiscalité, emploi et pension. Elle reviendra mercredi sur la table pour une négociation qui pourrait être le sprint final de la future coalition. Le formateur est attendu vendredi pour faire un rapport au Roi, près de huit mois après les élections. Et c'est cette date que les cinq partis ont fixée il y a un mois pour conclure leurs discussions.

D'après notre spécialiste politique, Martin Buxant, c'est la date de l'ultime chance : "Après huit mois de négociation, s’ils n’y arrivent pas, c’est que ça ne doit pas se faire, et qu’il faut passer à autre chose. Vendredi, la Belgique aura un gouvernement fédéral ou elle s’enfoncera dans la crise politique", conclut-il.