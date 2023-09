Un nouveau dispositif de lutte contre les violences dans le couple mis en place à Liège

Basé sur un modèle québécois ayant fait ses preuves, ce dispositif est le fruit d'une collaboration entre différentes structures d'aide aux victimes, services sociaux et médicaux, police et justice. Il a été élaboré par et pour des professionnels afin de mieux encadrer des situations critiques de violences dans le couple et ainsi éviter qu'elles ne mènent à des féminicides, infanticides, suicides et enlèvements d'enfants.

"Le DIViCo est un espace de concertation pour professionnels. En amont, nous avons introduit un outil nommé Evivico qui permet d'évaluer la criticité d'une situation et la probabilité qu'un événement grave se produise", a détaillé Joëlle Tetart. "Prenons l'exemple d'un professionnel à qui une personne s'est confiée. Il peut faire appel au DIViCo. On remplira alors un formulaire et, si la criticité de la situation est révélée, on pourra mettre en place une cellule de concertation en vue d'établir un scénario de protection et de mise en sécurité des personnes, autant les victimes que les auteurs car nous voulons aussi éviter les suicides", a-t-elle ajouté.