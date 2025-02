Un programme différent pour le gouvernement Arizona: Bart De Wever a plongé d'emblée "dans le grand bain" européen

Le Premier ministre Bart De Wever a lui pris directement la route et le contrôle du 16 rue de la Loi, son nouveau bureau. Cet empressement s’explique aussi très simplement. Bart De Wever assiste en effet ce lundi à sa toute première réunion internationale. Il représentera la Belgique au Sommet européen consacré à la Défense.

Le casting ministériel de l'Arizona a été annoncé ce lundi matin, et les premiers pas du nouveau gouvernement ne se dérouleront pas de la même manière que d'habitude. Comme premiers pas, nous avions l’habitude de suivre une petite balade du nouveau gouvernement. Une courte marche du Palais royal jusqu’au Parlement (environ 500 mètres). Il y avait alors une nouvelle photo de famille, et dans la foulée, le premier Conseil des ministres. Aujourd’hui, rien de tout cela. Les ministres sont tous repartis séparément en voiture ou en vélo, comme le ministre Vincent Van Peteghem.

Le programme habituel, excepté la petite promenade dans le parc, est juste reporté à demain/mardi. Tout comme le discours de Bart De Wever devant les députés.

À lire aussi Casting ministériel: voici les noms des 15 nouveaux membres du gouvernement Arizona

Bart De Wever plonge d'emblée dans le bain européen

Le président de la N-VA s’est exprimé à son arrivée au sommet européen, et visiblement, tout le monde ne le connaissait pas encore. "C’est spécial. Je suis Premier ministre depuis 2h, et participer immédiatement à un sommet européen, c’est un défi. Il y a des personnes que je ne connais pas. En arrivant ici, la première question qu’on m’a posée est : ‘Qui êtes-vous ?’. Je suppose que les collègues sont aussi curieux de me connaître", a-t-il déclaré.

Le sommet informel organisé à l'initiative du président du Conseil européen, Antonio Costa, est centré sur le thème de la défense, une première.