Un train de nuit, de l'argent, un dictionnaire d'anglais et des centrales: on déballe les cadeaux pour notre carnet de campagne N°15

Entre des réacteurs nucléaires prolongés de 10 ans ou peut-être 20 ans, les caisses vides de la Wallonie, le retour du train de nuit 6 fois plus cher que l’avion et l’anglais atypique de Charles Michel, voici le tour d'horizon de la scène politique belge de cette semaine.

Carnet de campagne épisode 15. Alors que Noël approche à grand pas, l'actualité politique nous a réservé quelques cadeaux. Le premier: les réacteurs nucléaires. Cette semaine, le Premier ministre a enfin signé officiellement la prolongation de deux réacteurs nucléaires: Doel 4 et Tihange3. Ils seront relancés en novembre 2025 pour 10 ans.

Vous pensiez que le nucléaire, c'était enfin bouclé et qu'on n'en parlerait plus? C'est raté! Alexander De Croo voudrait, en réalité, prolonger non pas de 10 ans mais bien de 20 ans les réacteurs nucléaires. "Moi, personnellement. L'idée n'est pas mauvaise", a commenté Alexander De Croo, issu de l'Open VLD, les libéraux flamands.