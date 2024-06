Un trio Diependaele-Depraetere-Mahdi pour deux semaines de consultations

Les groupes de travail seront présidés par les négociateurs en chef du camp N-VA, avec une certaine logique: le formateur Matthias Diependaele se chargera des groupes consacrés au Logement et Budget-Finances. Ben Weyts, ministre sortant de l'enseignement ou encore du bien-être animal, se chargera de ces matières. Idem pour Zuhal Demir et les thèmes Environnement, Justice, Climat et Energie. La même Zuhal Demir présidera un groupe de travail "Bien-être et Pauvreté".

Les consultations à trois avec les organisations et représentants d'intérêt auront lieu en parallèle de ces groupes de travail. Le but est de prendre la température des "attentes" des diverses organisations. On y retrouve les fédérations sectorielles Agoria (technologie), Essenscia (chimie), Fevia (alimentaire) et Fedustria (textile, bois et ameublement), l'union flamande des villes et communes et celle des provinces, l'organisation d'employeurs Voka, les syndicats, les syndicats agricoles, des associations de défense de l'environnement, les coupoles de l'enseignement, les recteurs d'université, ou encore les fédérations des soins de santé.