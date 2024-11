"Un vrai clivage nord-sud": les extrêmes sont-ils acceptables dans les majorités selon les Belges? La réponse de notre Grand Baromètre

Le PTB est entré dans plusieurs majorités communales, que ce soit à Mons ou tout récemment à Molenbeeek, ce mardi. Notre Grand Baromètre montre que l'idée de créer un cordon sanitaire autour du parti d'extrême gauche et de sa branche néerlandophone ne fait pas recette, ni en Flandre, ni en Wallonie, ni à Bruxelles.

Au nord du pays, 28% des personnes interrogées y étaient favorable. Ce chiffre monte à 35% en Wallonie et à Bruxelles. "On peut donc dire que la normalisation du PTB est en route, ils n'effraient plus grand monde. Raoul Hedebouw, figure du communiste sympa avec qui vous iriez bien boire une tasse de café, a lissé l'image du PTB. À Bruxelles, Hedebouw est même la personnalité qui bénéficie le plus haut taux de reconnaissance. Il fait jeu égal avec Sophie Wilmès, excusez du peu", analyse Martin Buxant, notre référent en politique.