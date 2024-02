Une 11e édition de la Clinique des nounours du 12 au 14 mars

Un total de 1.000 nounours sont attendus dans la Clinique des nounours du 12 au 14 mars prochain sur le campus de l'Alma, à Bruxelles. Durant trois jours, des centaines de nounours vont pouvoir se faire soigner dans cette clinique insolite qui vise à reproduire le plus fidèlement possible, mais de manière adaptée aux plus petits, l'atmosphère du milieu hospitalier, indique lundi l'asbl la Clinique des nounours dans un communiqué.