Une affiche du PTB... sur une camionnette bpost, une pratique pourtant interdite: "On va avoir une discussion"

Un témoin nous a envoyés, via le bouton orange "Alertez-nous", la photo d’un facteur dans sa voiture de fonction. Problème, sur la vitre, il y a une affiche électorale du PTB. C’est bien entendu interdit. Petit rappel de ce qui est légal ou pas en matière d’affichage en vue des élections.

"Votre courrier, apporté avec soin", c'est ce qu'on peut lire sur les voitures de fonction de la Poste. Problème pour l'une d'elles ce mercredi, une affiche électorale du PTB apposée sur la vitre. En période électorale, ce type de publicité est interdit. De plus, bpost appartient à 50% à l'Etat, c'est donc une entreprise publique.

La règle de la neutralité s'y ajoute : "Toutes les affiches politiques, pour quelconque parti, ne peuvent pas être affichées sur les camionnettes bpost. On va donc avoir une discussion avec l'équipe concernée et le facteur concerné, pour que cela ne se reproduise plus", indique Laura Cerrada crespo, porte-parole du service postal.