Une exposition photo à Liège pour commémorer le génocide des Yézidis, commis il y a 10 ans

A partir du mois d'août 2014, l'Etat islamique (ou Daech) "mène une politique systématique et intentionnelle d'élimination à l'encontre de cette communauté", rappelle la CiMéDé. "Des milliers d'hommes sont exécutés, plus de 6.000 femmes sont enlevées et réduites à l'état d'esclaves sexuelles, et de nombreux enfants sont pris, endoctrinés, convertis en enfants-soldats."

"Environ 2.700 Yézidis sont toujours considérés comme disparus, de nombreuses femmes et enfants enlevés seraient encore aux mains de leurs ravisseurs tandis que des dizaines de fosses communes restent non exhumées", poursuit l'administration.