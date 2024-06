Une nouvelle convention pour un suivi des mères vulnérables sur les 1.000 premiers jours

En Belgique, environ 4% des femmes ne bénéficient pas du nombre minimum recommandé de consultations prénatales et 3% des femmes n'ont même pas de contact avec un prestataire de soins pendant les 20 premières semaines de grossesse.

Un programme de soins à trois niveaux a été élaboré et est déjà mis en œuvre depuis le 1er juin dans certaines entités.

Tout d'abord, les prestataires pourront utiliser l'outil "Born in Belgium", qui a été développé à la demande de l'INAMI. Cet outil contient des indicateurs établis sur une base scientifique, grâce auquel il sera possible de vérifier la situation psychosociale des femmes enceintes sur la base de ces indicateurs. La plateforme numérique qui centralise les informations est déjà utilisée par 19 hôpitaux et 50 organisations, selon la coordinatrice du site, Katrien Beeckman.

Ensuite, les prestataires de soins proposeront aux femmes une approche multidisciplinaire sur mesure et plus ou moins intensive en fonction des besoins.