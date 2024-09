Une réunion à trois partis pour recoller les morceaux

La N-VA, le CD&V et Vooruit discutent depuis de longues semaines de l'éventualité de former une coalition en Flandre. Matthias Diependaele avait remis une "ultime" version de sa note à ses interlocuteurs en début de semaine, mais Sammy Mahdi l'a balayée d'une manière très médiatique, mardi soir.

Pour la négociatrice de la N-VA Annick De Ridder, passer tout de go à l'ordre du jour semble difficile aussi, comme elle l'a déclaré devant les caméras de la VRT et VTM. L'épisode de mardi et notamment l'apparition télévisée de Sammy Mahdi ont été mal vécus dans les rangs des nationalistes flamands.

Pour Ben Weyts (N-VA), la réunion de jeudi doit permettre de montrer si les interlocuteurs souhaitent encore trouver un terrain d'entente avant les élections communales du 13 octobre.