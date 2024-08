Valérie Glatigny fait aussi sa rentrée : "Il est important de comprendre les parents"

Ensuite, Valérie Glatigny s'est rendue dans les classes, elle a salué les élèves de maternelle et de primaire et a échangé avec le corps enseignant.

Plusieurs thématiques sont ressorties, notamment la question de la pénurie. À Uccle, on démarre l'année avec une personne en moins, il manque un professeur de néerlandais pour que l'équipe soit au complet.

Autre thématique: la confiance. La profession a été un peu désertée par les jeunes. La ministre souhaite rétablir cette relation de confiance pour remédier à cela.

Voici ce que Valérie Glatigny a déclaré à notre micro: "C'est très important de comprendre ce que vivent les parents et montrer que nous voulons en faire des partenaires de l'école. Je pense que le pari de la qualité de l'enseignement et des compétences des élèves, on le remplira vraiment si on a aussi les parents à bord."