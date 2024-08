Venezuela: l'opposition appelle l'armée à se ranger "du côté du peuple"

L'opposition vénézuélienne a appelé lundi "militaires et policiers" à se ranger "du côté du peuple" après la réélection contestée du président Nicolas Maduro, proclamé vainqueur par le Conseil national électoral (CNE).

"Nous lançons un appel à la conscience des militaires et policiers pour qu'ils se rangent du côté du peuple et de leurs propres familles", écrivent dans un communiqué commun la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado et le candidat de l'opposition à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia.

Dans le texte, les deux dirigeants de l'opposition promettent aussi que "le nouveau gouvernement de la République élu démocratiquement offre des garanties à ceux qui accompliront leur devoir constitutionnel".