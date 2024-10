A Verviers, Alexandre Loffet brigue l'écharpe mayorale

L'élu sortant, candidat à la succession de Muriel Targnion, jouit d'une certaine popularité dans ce quartier de la ville de Verviers: "J'ai trouvé la campagne fort courte, avec les élections de juin, tout a été un peu concentré sur le mois de septembre", a-t-il commenté.

"C'était un peu frustrant d'avoir aussi peu de temps pour transmettre les idées mais je pense qu'elles sont bien passées, on avait un programme concret, simple et proche des réalités des gens. On verra le résultat", a ajouté cet échevin des Finances qui est devenu en cours de mandature bourgmestre faisant fonction à la suite des problèmes de santé de Muriel Targnion.

"Oui, l'objectif est que je devienne bourgmestre et que les choses avancent", a-t-il conclu.