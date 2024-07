Victoire écrasante de Kagame confirmée par les résultats définitifs

Le chef de l'Etat, âgé de 66 ans et qui dirige de fait le petit pays d'Afrique de l'Est depuis 30 ans, réalise un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle 2017, après avoir obtenu 95,05% en 2003 et 93,08% en 2010. Il a obtenu 99,18% des voix, a déclaré lundi soir la Commission nationale électorale.

Seuls deux candidats avaient été autorisés à concourir : Frank Habineza, leader du seul parti d'opposition autorisé (le Parti démocratique vert, DGPR), et l'indépendant Philippe Mpayimana, qui ont obtenu respectivement 0,50% et 0,32%.