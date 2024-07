Ville de Bruxelles: un nouveau permis d'urbanisme pour une école et des logements à Laeken

L'administration régionale bruxelloise de l'Urbanisme, urban.brussels, a délivré un nouveau permis de construire pour le projet d'école et de logements sur le site du Donderberg, à Laeken, a indiqué jeudi le quotidien la Dernière Heure. Celui-ci s'est attiré les foudres d'un comité actif de riverains depuis dix ans.

Le feu vert de l'administration régionale a eu le don d'irriter fortement le chef de file de l'opposition libérale David Weytsman. Pour lui, cette décision "manque de respect pour les habitants et les générations futures face au besoin d'espaces à haute valeur biologique".

"La Ville s'obstine. Quel manque de respect pour les habitants et générations futures. Nous avons besoin de ces espaces à haute valeur biologique", a réagi David Weytsman, via l'agence Belga.

En l'occurrence, l'actuelle friche verte du Donderberg jouxte les Jardins du Fleuriste. Outre sur celle d'une école de 672 élèves, le projet de construction porte sur la construction d'un logement pour le concierge, d'une salle de sport, et d'un immeuble comprenant huit logements et un parking de 17 places.

Pour lui, "le PS et Ecolo trahissent honteusement leurs promesses de participation citoyenne et de protection de l'environnement, méprisant les Laekenois et les générations futures".

En tant que candidat bourgmestre, M. Weytsman s'est engagé à protéger cet espace en le transformant en un "parc écologique" relié aux espaces verts de Laeken et Neder-Over-Heembeek.

Aux yeux de l'élu libéral, le collège devrait plutôt rénover les écoles existantes et les logements sociaux, en grande partie vides.