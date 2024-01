Wivina Demeester poussera la piste CD&V fédérale à Anvers

Après Vooruit avec Louis Tobback et Willy Claes, tous deux âgés de 85 ans, la N-VA avec Jan Peumans (72 ans) et Groen avec Mieke Vogels (69 ans), le CD&V a à son tour annoncé la présence sur ses listes d'une "vieille connaissance", une personnalité qui a fait parler d'elle au sein des gouvernements fédéral et flamand dans les années '80 et '90.