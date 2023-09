1.300 ans après sa mort, la dépouille du saint patron de Liège va être analysée: voici pourquoi

Lambertus est évêque de Tongres-Maastricht. Le 17 septembre de l'an 700, il réside dans la maison qu'il possède à Liège. Mais un soldat s'introduit par le toit en chaume et frappe l'évêque avec une lance. "C'est un meurtre politique, en réalité. Saint-Lambert est victime de conflits entre clans aristocratiques, puisqu'il était proche des futurs Carolingiens, donc la famille de Charlemagne, le pouvoir n'est pas encore assuré à ce moment-là", explique Julien Maquet, conservateur du trésor de la cathédrale de Liège.

Un assassinat

À l'endroit de l'assassinat, le site de l'actuelle place Saint-Lambert, une cathédrale est construite. L'évêque, face à son agresseur, aurait refusé de se défendre. C'est pour cette raison qu'il a le statut de saint. Son corps est conservé dans une chasse et sa tête dans ce reliquaire. 1323 ans après le crime, ses restes pourraient apporter des précisions. "On cherche les causes du décès de Saint-Lambert. Il semblerait qu'il se soit pris un coup de lance dans le crâne. L'idée est de vérifier si le crâne est effectivement lésé et d'autre part, si cela peut correspondre à un coup de lance. Ça, c'est l'objectif principal", explique Philippe Boxho, médecin légiste.

Une première