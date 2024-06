26 sites de baignades accessibles en Wallonie: la qualité de l'eau est-elle souvent contrôlée?

La qualité de l'eau de baignade a déjà été contrôlée début mai avant le début de la saison et continuera à être analysée chaque semaine ou tous les 15 jours pour les zones d'excellente qualité. C'est la présence de bactéries d'origine fécale qui peuvent contaminer l'eau. "Il y a des normes européennes qui ont été émises et qui prévoient de ne pas dépasser un certain seuil pour les zones de baignades, afin de garantir la qualité de la zone, pour ne pas contaminer les personnes qui s'y baigneraient", explique Guillaume Piazzalunga, responsable de zones de baignades du SPW.

Les nageurs courageux peuvent en profiter: 26 sites de baignade sont officiellement ouverts. Des sites qui font l'objet de contrôles de qualité réguliers par le Service Public de Wallonie et l'Institut scientifique de Service public (ISSeP), et ce, tout au long de la saison balnéaire.

Si la présence de bactérie est détectée, la baignade peut être interdite de manière temporaire. C'est une règle assimilée et comprise par les gestionnaires des sites, notamment par Morgane, responsable de la plage Renipont: "On l'accepte tout à fait car parfois, en cas de fortes pluies ou de fortes chaleurs, c'est possible qu'il y ait des petites algues qui se développent à la surface de l'eau. Par exemple ils nous ont dit une fois que l'eau était peut-être trop stagnante et donc on a rajouté une fontaine, ce qui permet à l'eau de bouger constamment et de rester bonne pour la baignade."

Bientôt de nouveaux sites de baignades?

Cet été, il y a aura 26 sites accessibles au public. Pour l'ouverture d'un nouvel espace, ce n'est pas les équipements qui sont pris en compte mais bien la qualité de l'eau. A l'avenir, de nouveaux sites pourraient être accessibles. "Il y a acutellement des zones qui sont en prospection. Certaines ne sont pas très prometteuses par rappot à la qualité de l'eau, mais d'autres le sont plus. Cette année, ces zones qui sont en prospection vont être analysées et on titerra les conlusions pour potentiellement ouvrir d'autres zones à l'avenir", conclut Guillaume Piazzalunga.