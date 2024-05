Vingt-six sites de baignade en plein air ouverts cet été en Wallonie

Vingt-six sites officiels de baignade en plein air seront ouverts cet été en Wallonie: 16 le seront du 15 mai au 30 septembre et 10 autres - où la présence de maîtres-nageurs sauveteurs est exigée par la commune concernée - du 15 juin au 15 septembre, indique mardi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

Cette dernière vient d'adopter un arrêté désignant ces zones de baignade qui font l'objet de contrôles de qualité réguliers par le Service Public de Wallonie et l'Institut scientifique de Service public (ISSeP).

La qualité de l'eau de baignade a déjà été contrôlée début mai et continuera à être analysée chaque semaine ou tous les 15 jours. Il est néanmoins conseillé de toujours vérifier l'état d'ouverture de la zone de baignade choisie via le site http://environnement.wallonie.be/baignade ou via les panneaux sur place, car des interdictions temporaires restent possibles lorsque la qualité de l'eau est dégradée, notamment en cas de fortes pluies, rappelle la ministre.