Voitures sans permis: Vias met en garde sur les risques d'accidents graves

L'institut de sécurité routière voudrait que ces voitures soient plus reconnaissables et ses utilisateurs mieux sensibilisés. Vias souligne que le terme "voiture sans permis" n'est pas tout à fait correct, car le conducteur doit être détenteur d'un permis cyclo (sauf s'il est né avant le 14 février 1961). On en dénombre environ 13.000 sur les routes belges. Leur présence plus rare entraîne des accidents peu nombreux, entre 60 et 80 par an en moyenne, et pourtant souvent plus graves, selon l'étude. Par kilomètre parcouru, le risque d'être grièvement blessé est six fois plus élevé pour les occupants des voiturettes.

La hausse du degré de gravité s'explique par la différence de poids, limité à 425 kg pour ces véhicules contre une moyenne de plus de 1.400 kg pour les traditionnels, mais aussi par la présence moins fréquente d'équipements de sécurité comme les airbags ou l'ABS. Vias souligne que la tête est par exemple très peu protégée en cas de collision frontale.