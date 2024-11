Accident entre plusieurs véhicules sur le Grand Ring de Charleroi: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

08h59

Accident entre plusieurs véhicules sur le grand ring de Charleroi

Un accident entre plusieurs véhicules s'est produit sur le grand ring de Charleroi à hauteur de Montigny-le-Tilleul en direction de Heppignies. Vous ralentissez 10 minutes depuis Fontaine-l'Evêque.

20 minutes de ralentissements constatés aussi sur la Nationale 90 entre Fontaine-l'Evêque et Marchienne-au-Pont.

Dans la région de Charleroi, vous êtes aussi ralenti par les travaux de l'E42 entre Thiméon et Gosselies. +15 minutes entre Gouy et Thiméon vers Namur. 15 minutes aussi sur l'A54 venant de Nivelles entre Luttre et Thiméon vers Charleroi.

Un trafic encore TRES CHARGE autour de Bruxelles :

25 minutes sur l'E40 venant de Liège entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne

15 minutes sur l'E411 venant de Namur depuis Hoeilaart.

30 minutes sur le ring extérieur entre Wemmel et Anderlecht-Nord vers Halle avec des répercussions sur l'E40 venant de Gand : +20 min entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe

20 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et 10 minutes supplémentaires entre Wezembeek-Oppem et Léonard.