Accident entre un camion et une voiture sur l'E40: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h59 L'accident sur la E40 à hauteur de Barchon est toujours présent L'accident sur la E40 Aix-La-Chapelle-Liège à hauteur de Barchon est toujours présent en direction de Loncin. Vous ralentissez 10 minutes entre l'Aire de Hautregard et l'Aire de Tignée (+15 min). A Charleroi, on vous rappelle la fermeture de l'A503. Elle est fermée en direction du ring (R9). Si vous souhaitez rejoindre Charleroi, vous serez invité à poursuivre via le R3 et à emprunter les autres voies d'accès à la ville comme la Nationale 53. Vers Bruxelles, toujours 10 minutes à patienter sur la fin de la plupart des grands axes : E40 venant de Liège, E40 venant de Gand, E19 venant d'Anvers et E411 de Namur. Sur le ring intérieur toujours 2x15 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

08h34 L'accident sur l'E40 à hauteur de Alleur a été dégagé L'accident sur l'E40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Alleur a été dégagé. Il reste quelques files entre Hognoul et Alleur (+10 min) et sur l'E42 venant de Namur entre l'Aire de Horion-Hozémont et Loncin (+15 min). Un nouvel accident impliquant un poids lourd (qui a fait une sortie de route à droite) s'est produit sur cette même E40 à hauteur de Barchon en direction de Loncin. Des débris se trouvent sur la chaussée. Début des ralentissements entre Herve et l'Aire de Tignée (+10 min). Le véhicule en panne sur le ring extérieur à hauteur de Tervuren est toujours présent et rend la sortie difficile. Vous ralentissez 10 minutes entre Argenteuil et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Un autre véhicule est tombé en panne sur l'E19 Bruxelles-Mons à hauteur de Nivelles-sud en direction de Mons. Dans le sud du pays, on signale 15 minutes de files sur la Nationale 4 Bastogne-Luxembourg entre Fauvillers et Martelange.



08h10 Accident entre un camion et une voiture sur l'E40 Un accident entre un camion et une voiture s'est produit sur l'E40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Alleur. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées. Cet axe étant fort fréquenté, les files se forment rapidement avec +30 minutes entre Hognoul e tAlleur vers Aix et des files également sur l'E42 venant de Namur entre Liège-Airport et Loncin (+15 minutes) Un véhicule est en panne sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren en direction de Zaventem. Il ne provoque pas d'embarras supplémentaire pour l'instant. Vous ralentissez 5 minutes depuis Groenendaal. Autour et vers Bruxelles... 25 minutes à ajouter sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Vilvorde vers Zaventem. 15 minutes plus loin entre Wezembeek et Léonard vers Waterloo. 20 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles de Ternat à Berchem-Sainte-Agathe 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles de Hoeilaart à Auderghem et 15 minutes supplémentaires dans la zone de chantier débutant à aussoulxx vers Bruxelles. 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. 10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelels entre Tuboze et Halle.



07h30 Début des ralentissements sur l'E411 Début des ralentissements sur l'E411 Namur-Bruxelles où vous ajoutez 10 minutes dans la zone de travaux entre Daussoulx et l'Aire d'Aische-en-Refail. 6 minutes supplémentaires à votre arrivée à Bruxelles entre Jezus-Eik et Auderghem. 10 minutes à ajouter également sur le ring extérieur de Bruxelles entre Waterloo-centre et Groenendaal. 10 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles de Peutie à Machelen. 5 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne. 5 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle (et 6 minutes supplémentaires un peu avant au niveau de Bierghes)



07h16 Voici les zones de ralentissements sur le ring intérieur Les ralentissements habituels sont présents sur le ring intérieur de Bruxelles. Vous êtes ralenti de Grand-Bigard à Jette (+4 min), de Strombeek-Bever à Machelen (+10 min) et 10 minutes avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Vous êtes aussi légèrement ralenti (+/- 5 min) dans l'autre sens, en extérieur, entre Strombeek-Bever et Jette puis entre Dilbeek et Anderlecht-sud En région de Charleroi, un chantier de création d'un nouvel échangeur pour connecter la gare centrale à l'A503 provoque ce jour la fermeture de cette A503. Elle sera fermée en direction du ring (R9). Si vous souhaitez rejoindre Charleroi, vous serez invité à poursuivre via le R3 et à emprunter les autres voies d'accès à la ville (notamment la Nationale 53)

06h29 Les ralentissements habituels sur le ring intérieur Les ralentissements habituels ne se font pas attendre sur le ring intérieur de Bruxelles. Vous êtes ralenti de Grand-Bigard à Jette (+5 min), de Strombeek-Bever à Machelen (+7 min) et 8 minutes avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. Vous êtes aussi légèrement ralenti sur la E40 venant de Gand entre Ternat et Grand-Bigard (+3 min)