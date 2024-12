Accident sur la E42 à hauteur de Onoz: voici l'état des routes ce mardi matin

07h13

Deux accident pour l'instant sur nos routes

On rappelle ces deux accident pour l'instant sur nos routes : le premier s'est produit entre une voiture et un camion sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Onoz en direction de Liège. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont soustraites au trafic.

Le second sur la Nationale 636 Neupré-Emptinne à hauteur de Tinlot en direction de Huy. La circulation se fait en alternance sur une une bande de circulation avec des files dans les deux sens.

On signale déjà 20 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen et 15 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize.

20 minutes dans le sud du Pays entre l'Aire de Hondelange et Bridel au Luxembourg suite à ces travau après la frontière sur la A6