Accord avec les pays du Mercosur: les jeunes agriculteurs bloqueront les frontières ce soir aux quatre coins du pays

La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) passe à l’action. Dès 22h, ce mercredi, les membres de la FJA organiseront des blocages symboliques aux frontières belges pour dénoncer l’accord commercial en cours de négociation entre l’Union européenne et le Mercosur. Cet accord, critiqué pour son manque de transparence, soulève de nombreuses inquiétudes parmi les agriculteurs européens.

Peser sur les négociations

La mobilisation intervient à quelques jours d’un sommet décisif qui se tiendra en Uruguay les 5 et 6 décembre. Ce rendez-vous pourrait précipiter une décision finale lors du Conseil européen prévu les 19 et 20 décembre à Bruxelles. La FJA déplore l’absence de consensus nécessaire entre les régions belges pour bloquer l’accord et alerte sur les conséquences désastreuses qu’il pourrait engendrer.