Atteinte de nanisme, Kim reçoit parfois des demandes de productions pornographiques: "C'est une violence, on reste un 'fantasme'"

Vivre en étant une personne de petite taille n'est pas toujours de tout repos. Kim, 1m25, raconte depuis 10 ans sa vie et son nanisme. Cette maman solo gère et assume.

"Kim VRT", son pseudo sur les réseaux sociaux, est un visage connu du web. Depuis 10 ans, elle partage son quotidien de personne de petite taille et parle de son nanisme de manière décomplexée. Néanmoins, cette vie n'est pas toujours de tout repos : entre regards des autres, discrimination primaire et demandes osées, Kim a parfois un drôle de quotidien.

Malgré son handicap, Kim mène une vie de mère de famille habituelle. Son fils, qui n'est pas atteint par le nanisme, vient d'ailleurs de fêter ses 6 ans. "Souvent, des personnes mal intentionnées s'étonnent que j'aie pu avoir un enfant", déplore-t-elle. "Mais je me sentais capable de porter un enfant, et j'en avais l'envie. Il a six ans et il me regarde déjà dans les yeux ! Il fait déjà face à la méchanceté des autres enfants, mais j'ai toujours parlé de ma différence. On le fait beaucoup sur le ton de l'humour".

Outre des difficultés dans la vie de tous les jours, Kim doit aussi parfois subir des demandes assez incongrues : elle a fait l'objet de demandes de la part de productions pornographiques. "C'est une violence. J'en parle dans mes vidéos, car les gens qui me suivent doivent bien se rendre compte de ce que l'on peut vivre. On reste un 'fantasme', mais un fantasme ce n'est pas toujours positif. Une production X se ferait beaucoup d'argent pour un film avec une personne de petite taille".

