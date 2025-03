Augmentation de certains salaires, fin de la statutarisation, baisse des taux d'épargne: voici ce qui change ce 1er mars

Fin de la statutarisation des fonctionnaires wallons, augmentation des salaires dans la fonction publique, baisse des taux d’épargne chez certaines banques et indexation des salaires dans plusieurs secteurs. Voici tout ce qui change ce 1er mars.

Cette indexation concerne plus précisément les salariés des CP 304 ( spectacle ), 307 ( entreprises de courtage et agences d'assurances ), 318.01 ( services des aides familiales seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone), 319.02 ( établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone), 322.01 ( titres-services ), 329.02 ( secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne), 329.03 ( organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires) et 337 ( CP auxiliaire pour le secteur non-marchand).

Les travailleuses et travailleurs de huit commissions paritaires bénéficieront dès le 1er mars d'une augmentation de leur salaire de 2% en raison du dépassement de l'indice-pivot en janvier dernier, ont indiqué les syndicats, sur base des données du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

La statutarisation des fonctionnaires wallons prendra officiellement fin le 1er mars, selon une modification du Code de la fonction publique approuvée par le gouvernement wallon fin janvier et publiée au Moniteur belge le 18 février.

Les travailleuses et travailleurs de vingt autres commissions paritaires avaient déjà bénéficié d'une indexation allant de 0,22 à 3,58%, selon les divers secteurs concernés.

L'indexation s'établira pour tous ces secteurs à 2% à partir du 1er mars, en raison du dépassement de l'indice-pivot deux mois plus tôt.

Selon la ministre wallonne de la Fonction publique Jacqueline Galant, cette disparition de la statutarisation permettra d'"harmoniser les situations professionnelles entre l'ensemble des membres du personnel". Celles et ceux qui bénéficient déjà du statut conserveront toutefois leurs acquis.

Il existe jusqu'ici quelques différences entre les contractuels et les statutaires travaillant dans une même fonction. Leur rémunération est toutefois équivalente, tout comme les augmentations annuelles et biennales, ainsi que la promotion automatique prévue au bout de 15 ans d'ancienneté. Les fonctionnaires nommés bénéficient en plus d'une promotion au bout de 25 ans de travail.

Par contre, en cas de licenciement, les contractuels peuvent voir leur contrat arrêté, moyennant un préavis. Les statutaires ne peuvent pour leur part être licenciés qu'en cas de faute grave ou de deux évaluations négatives sur six mois minimum.

La fin de la statutarisation constitue la première étape d'une réforme plus globale de la fonction publique wallonne, a ajouté la ministre Jacqueline Galant. "Cette première étape s'accompagnera aussi d'un changement des mécanismes d'évaluation afin de les rendre plus agiles et de permettre au personnel encadrant d'appréhender les questions de performance", a-t-elle précisé.

Les salaires de la fonction publique augmentent

L'indexation des salaires dans la fonction publique et des allocations sociales est effective dès que l'indice de santé lissé (soit la moyenne des quatre derniers mois) atteint une certaine valeur, appelée indice-pivot. Lorsqu'il est dépassé, les allocations sociales et les salaires de la fonction publique sont augmentés de 2% pour suivre l'évolution du coût de la vie.

Le Bureau fédéral du Plan prévoit un nouveau dépassement de l'indice-pivot en août, avec une augmentation des allocations en septembre et des salaires de la fonction publique en octobre.

Baisse des taux d'épargne dans plusieurs banques

Les banques ING, BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello bank! baissent dès le 1er mars les taux de plusieurs comptes d'épargne. Elles justifient ces deuxièmes diminutions de l'année par "les évolutions du marché" et la politique de baisse des taux menée depuis 2024 par la Banque centrale européenne.

Du côté d'ING, le taux de base annuel du compte d'épargne classique s'élèvera à 0,10% et la prime de fidélité annuelle à 1,40%, contre respectivement 0,25% et 1,50% actuellement. L'ING Epargne Tempo offrira, lui, un taux de base annuel de 1,00% et une prime de fidélité annuelle de 1,50%, contre 1,05% et 1,70%.

Chez BNP Paribas Fortis, le compte d'épargne classique, qui n'avait pas subi de modification en début d'année, verra son taux de base baisser de 0,50% à 0,40% alors que la prime de fidélité reculera de 0,25% à 0,20%. Il en sera de même pour les comptes d'épargne PRO.

Le compte d'épargne Plus bénéficiera d'un taux de base de 0,25% au lieu de 0,50%, alors que la prime de fidélité restera fixée à 1,00%.

Tant ING que BNP Paribas Fortis avaient déjà abaissé les taux de leurs comptes d'épargne en janvier dernier.