"On avait besoin de remonter sur scène": Puggy signe son grand retour avec un nouveau single

C’est un retour très (très) attendu. Après sept ans d’absence, le mythique groupe de rock belge revient avec un nouveau single intitulé "Never give up". Une grande première. "En réalité, on n’a jamais arrêté de travailler pour Puggy", confie Matthew Irons, chanteur principal. "Jusqu’à la fin de la dernière tournée, on a eu tellement d’opportunités, autant pour faire des musiques de films, enregistrer des orchestres symphonique, travailler avec d’autres artistes… On prenait le temps de travailler avec Puggy, mais c’est vrai qu’on voulait attendre d’avoir des chansons qu’on était prêt à défendre, dans lesquelles on croyait absolument. Dès qu’on a senti certaines chansons arriver, on s’est dit qu’il était temps. Il était temps de revenir".

Grâce à cette pause, le trio a pu créer son propre studio, ce qui lui a offert une plus grande liberté. Pourtant, c’est bien l’envie de renouer un contact avec le public qui l’a motivé à sortir un nouvel album. "On avait besoin de sortir du studio dans lequel on travaille tous les jours. On avait besoin de remonter sur scène, c’était le bon moment", révèle Romain Descamp, bassiste. "Le public nous a manqué", ajoute Matthew.