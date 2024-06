Avec les grosses chaleurs, les piscines ont la cote: "Les rayons se vident, on attendait ça depuis un moment"

Après des semaines d'attente, le soleil et les températures estivales sont là, pour le plus grand plaisir des propriétaires d'une piscine.

Pour les propriétaires d'une piscine, c'est enfin le moment d'en profiter, et c'est notamment le cas de Stéphanie. Malgré le mauvais temps de ces dernières semaines, elle a tout fait pour que celle-ci soit prête dès les premières chaleurs. "En plus, ça tombe bien parce que les enfants ont presque tous fini leurs examens, donc c'est génial, on se croirait en vacances", explique-t-elle.

Des ventes en hausse

Malgré un printemps très mauvais, les ventes de piscines et les produits qui les accompagnent sont en augmentation (+50 % pour les produits d'entretien). Après un énorme boom au début du Covid avec plus de 6 100 piscines installées en Belgique, le nombre a légèrement diminué, mais on en construit tout de même près de 4 500 chaque année, soit une progression entre 30 % et 40 % par rapport à l'avant-Covid.